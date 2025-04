Premio Faenza, tra arte e glamour. In lizza artisti da tutto il mondo

E’ ormai conto alla rovescia in attesa del momento in cui si solleverà il sipario sulla selezione delle opere in gara per il 63esimo Premio Faenza: la mostra, ospitata dal Museo delle Ceramiche fino al 30 novembre, inaugurerà il prossimo 27 giugno. Gli artisti selezionati sono divisi come accade da qualche anno nelle due categorie di over 35 e under 35: provengono da 72 paesi, e sono solo una piccola parte degli 874 ceramisti che da ogni angolo del globo hanno avanzato la loro candidatura, presentando in totale 1318 opere, fra le quali la giuria – presieduta dalla direttrice del Mic Claudia Casali, affiancata da Cho Hyeyoung della Korea Association of Art & Design, da Valentins Petjko della Biennale della ceramica lettone, e dal curatore Marco Maria Polloniato – ha scelto 109 artisti che prenderanno parte alla competizione.

Le delegazioni più nutrite sono quelle italiana, francese, giapponese e americana; non mancano tuttavia artisti provenienti dal Venezuela (José Sierra tenterà di riportare in Sudamerica il premio dopo la vittoria nel 2001 dell’argentina Ana Cecilia Hillar), dalla Thailandia, con Pim Sudhikam, dal Turkmenistan, con Yulia Batyrova, e addirittura dal Nepal: il paese himalayano sarà infatti rappresentato da Sapana Gandharb. Qualcuno ha spedito la sua opera al Museo Internazionale delle Ceramiche addirittura dagli antipodi: Andreas Tesch tenterà di portare il premio dove finora non è mai approdato, e cioè nella natia Australia. La recente edizione di Argillà, che aveva come ospiti i paesi baltici, ha portato a un comprensibile incremento delle candidature provenienti da quell’angolo di mondo: in lizza c’è anche Heidi Hentze, proveniente dalla remotissima isola di Bornholm, scoglio danese sperduto nel mezzo del Baltico. Difficile crede che Gaetano Ballardini, nel momento in cui ideò il Premio Faenza anche quale strumento per arricchire le collezioni del Mic e fissarne la statura di collezione di ceramiche uniche al mondo, potesse immaginare qualcosa di simile.

Il Premio Faenza è anche un evento glamour, un momento in cui le scuole europee, americana, cinese, giapponese e taiwanese si confrontano l’una con l’altra, contaminandosi con nuove forme e nuovi colori. Come accade per ogni edizione, molti in città si chiedono se quella 2025 coinciderà con l’assegnazione del premio di nuovo a un faentino, come non accade dal 2009, quando ad aggiudicarsi il riconoscimento fu Andrea Salvatori (l’unico altro manfredo vivente ad aver vinto il Premio Faenza è Aldo Rontini, trionfatore nel 1993). Quest’anno i faentini in lizza sono tre, e cioè Mirco Denicolò, Monika Grycko e Fiorenza Pancino (queste ultime due originarie rispettivamente della Polonia e del Veneto): toccherà a loro tentare di riportare all’ombra del Mic il premio che in passato si aggiudicarono i colossi della ceramica quali Pietro Melandri (per primo, nel 1938), Carlo Zauli, Angelo Biancini, Anselmo Bucci, Guerrino Tramonti e Alfonso Leoni.

Filippo Donati