Premio ‘Giovanna Righini Ricci’, la cerimonia

Domani alle 10 al centro civico ‘Pellegrini’ in piazza Foresti si svolgerà la cerimonia di premiazione della 16esima edizione del premio di letteratura per ragazzi ‘Giovanna Righini Ricci’, promosso dal Comune di Conselice. A partire dalla 13esima edizione, che ha coinciso con il decesso di Ido Righini, marito di Giovanna e sostenitore del premio intitolato alla moglie, l’Amministrazione comunale ha deciso di impegnarsi nell’organizzazione e nel finanziamento di questa tradizione per la comunità, dedicata a una delle scrittrici italiane di letteratura per ragazzi più importanti del Novecento. Il premio è rivolto a scrittori di testi destinati a un pubblico tra 11 e 15 anni. La procedura concorsuale è avvenuta attraverso una fase preselettiva a cura della giuria adulti, composta da nove esperti del settore culturale ed educativo, ed è proseguita con la scelta dell’opera vincitrice da parte della giuria ragazzi costituita da 15 alunni delle scuole medie di Conselice e Lavezzola. Alla scadenza del bando, fissata per il 31 ottobre 2024, sono pervenute alla segreteria del premio 28 opere inedite sottoposte, in forma anonima, alla lettura della giuria di esperti che ha selezionato le due opere finaliste da sottoporre ai ragazzi. Durante i mesi di marzo e aprile gli alunni dell’istituto Foresti si sono dedicati alla lettura delle due opere arrivando a decretare la vincitrice che si aggiudicherà il premio del valore di 3mila euro. Contestualmente, si terranno anche le premiazioni del concorso di illustrazioni ‘Ad alta voce’, riservato ai bambini delle scuole primarie che hanno illustrato le opere finaliste.