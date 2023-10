Premio Guidarello. Il racconto dell’alluvione che ha colpito la Romagna

Le persone travolte dall’acqua e dal fango in maggio, i giornalisti inviati sui territori alluvionati per raccontare un’emergenza inattesa e impensabile. E un Premio speciale di Confindustria Romagna al Resto del Carlino per la copertura giornalistica assicurata agli eventi alluvionali. Sono le storie che porterà sul palco del Teatro Alighieri il 52° premio Guidarello per il giornalismo d’autore, organizzato da Confindustria Romagna.

Poi Giorgia Cardinaletti, volto del Tg1, Simone Canettieri, caposervizio del Foglio, Vincenzo Camporini, generale dell’Aeronautica militare. Sono loro i vincitori del premio Guidarello che verrà consegnato alle 17 di sabato 11 novembre al teatro Alighieri di Ravenna; condurrà l’evento, come di consueto, Bruno Vespa. Ma il premio Guidarello quest’anno sovverte la tradizione e si immerge nell’attualità e il consueto riconoscimento "ad honorem" non andrà ad una persona ma, simbolicamente, alla gente di Romagna colpita dall’alluvione. Le persone travolte dall’acqua, i giornalisti nei territori alluvionati. Così, come è stato annunciato ieri durante la presentazione, la 52esima edizione del premio farà registrare un’importante novità e sul palco dell’Alighieri saliranno alcune famiglie di Sant’Agata sul Santerno, Faenza, Forlì e Cesena che racconteranno la tragedia vissuta. "Vogliamo così ringraziare e rendere merito – ha detto il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi – a chi si è rimboccato le maniche, muovendo una straordinaria ondata di solidarietà, vicinanza e umanità. Persone che hanno perso tutto ma non la fierezza e che sono ripartite mostrando al mondo la dignità e il piglio della gente di Romagna che si lamenta poco e lavora molto, magari prima in fabbrica a pulire dal fango e poi a casa a fare lo stesso".

E, sempre sulla scorta degli eventi legati all’alluvione, l’Associazione ha assegnato il Guidarello Turismo al presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad per lo spot televisivo ’La Romagna è la vacanza degli italiani’. Sarà un momento inteso anche la consegna del Guidarello alla memoria a Walter Della Monica, recentemente scomparso, e senza il quale il Guidarello non esisterebbe. Per il giornalismo Romagna premiata Laura Sansavini della redazione cultura del TG2, il professor Alberto Melloni (sezione cultura) per l’articolo ’Il prete che disse no ai fascisti’ sul Corriere della Sera in occasione del centenario del martirio del sacerdote ravennate don Giovanni Minzoni, e Giampaolo Visetti di Repubblica (sezione società), inviato di nei territori alluvionati. Sul palco salirà anche la classe vincitrice del 17° Guidarello Giovani, che sarà annunciata giovedì 9 novembre: in quell’occasione, verrà intitolato il premio per l’elaborato testuale al giornalista del Resto del Carlino Lorenzo Tazzari, mancato improvvisamente l’estate scorsa, componente della giuria del premio fin dalla prima edizione.

Tutti i premi sono assegnati sotto la supervisione del Comitato dei garanti (composto da Beppe Rossi e Noemi Piolanti), che ha la funzione di garantire il prestigio e il permanere della tradizione culturale che ha animato la nascita del Premio e che gode del patrocinio del Ministero della Cultura e della Provincia di Ravenna, del contributo della Cdc di Ferrara e Ravenna e della compartecipazione del Comune. La manifestazione è realizzata in partnership con Coface Creditpartner, e grazie a Bper Banca e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Giorgio Costa