Premio Pascoli, vince il poeta. Nevio Spadoni

Il poeta ravennate Nevio Spadoni è risultato vincitore del Premio Pascoli XX edizione per il libro ’Parôl d’sél e d’mél’ (Parole di sale e di miele), uscito con la prefazione di Manuel Cohen, per la casa editrice Arcipelago Itaca. La giuria presieduta dalla prof. Daniela Baroncini della Università di Bologna e presidente di Accademia pascoliana, dal Prof Franco Brevini dell’Università di Bergamo, dal Prof. Gualtiero De Santi della Università di Urbino, da Piero Meldini (scrittore), da Gianfranco Miro Gori (poeta e scrittore), ha votato all’unanimità. La motivazione: Nevio Spadoni unisce un clima memoriale, mai nostalgico, parole graffianti ora dure, ora dolci, alternando e combinando i due registri. Abile pure nella scrittura teatrale, come ha dimostrato in opere interpretate da Ermanna Montanari. La premiazione avverrà sabato 14 settembre alle ore 20.30 nel giardino della Casa Pascoli.