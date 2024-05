Premio resilienza alla casa museo Guerrino Tramonti

Un riconoscimento per la grande impresa di recupero e salvataggio di opere d’arte e spazi gravemente alluvionati. Queste le motivazioni per le quali la casa museo Guerrino Tramonti è stata insignita del premio Resilienza 2024, conferito dalla ‘Baia della ceramica’, a cui afferiscono i Comuni di Savona, Albissola Marina, Albissola Superiore e Celle Ligure, per il Festival della Maiolica. Oggi a Savona Milena Camposano e Roberto Tramonti ritireranno il premio, frutto di un lavoro svolto con il liceo artistico ‘Martini’ della città ligure. "Un segno di stima e di vicinanza alla Città di Faenza – dichiara Nicoletta Negro, assessore del Comune di Savona e vicepresidente Aicc, l’associazione italiana città della ceramica –. Savona ha scelto di premiare coraggio, determinazione e forza della comunità, nel rimboccarsi le maniche, sempre con il sorriso. Agli amici Milena e Marco Tramonti va il nostro abbraccio, per l’entusiasmo che, nonostante le avversità, hanno saputo esprimere". E domenica 19 maggio alle 16.30 nel giardino della casa museo Tramonti si terrà un evento con tutti i volontari che hanno reso possibile la riapertura del museo ad agosto. Per il recupero delle oltre duemila opere, conservate tra museo e magazzino sotterraneo in via Fratelli Rosselli, si mobilitarono tantissimi ‘angeli del fango’. Tra gli altri anche Laura Ruffoni, direttrice della casa museo Remo Brindisi. Peraltro Brindisi e Tramonti furono amici in vita e per questo la Giunta faentina ha approvato uno schema di protocollo d’intesa tra i Comuni di Faenza e di Comacchio (a Lido di Spina si trova la casa museo Remo Brindisi, dove Tramonti trascorreva le vacanze estive, ndr) e la casa museo Tramonti, al fine di collaborare a un progetto condiviso per la valorizzazione delle case museo e dei territori. Il progetto, intitolato ‘Un’amicizia fra Uomini d’Arte’, consentirà di sviluppare: un’esposizione dei dipinti di Brindisi a Faenza, forse per ‘Buongiorno Ceramica’, una mostra delle opere di Tramonti a Lido di Spina in estate e una di dipinti e ceramiche di Brindisi e opere di Tramonti in dialogo, nuovamente a Faenza nel primo fine settimana di settembre, forse per con Argillà Italia.

Damiano Ventura