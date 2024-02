Premio ‘Sordi’, i sei finalisti

Il Faenza Cabaret ’Premio Alberto Sordi’ ha decretato i sei finalisti che lunedì 26 febbraio si contenderanno al teatro Masini il concorso dedicato all’attore romano. Tre sono i comici che si sono qualificati durante le selezioni: il cesenate Virgigno, il latinense Dario D’Angelillo e la milanese Alice Redini.

A questo terzetto si sono aggiunti i comici scelti dalla giuria tra i 17 esclusi dalle selezioni: ad essersi qualificati sono stati il duo sammarinese I Bromance, il veronese Claudio Bazzan e l’anconetana (ma nata in Argentina) Carolina Vicentini. La finale sarà condotta dal comico Giovanni D’Angella, volto noto a livello nazionale e visto in tante trasmissioni televisive come Zelig e Colorado Cafè, insieme a Penelope Landini, i due direttori artisti che cureranno la serata insieme a Pasquale Di Camillo, presidente del Circolo I Fiori di Faenza e ideatore del concorso. L’ospite sarà il comico Claudio Lauretta. In finale oltre al ’Premio Sordi’ (che consiste in mille euro) verrà assegnato il ‘Premio della Critica’, stabilito dal pubblico con i voti agli artisti tramite sms. Inoltre sarà sorteggiato un week end per due persone all’hotel Parco dei Principi di Giulianova Lido.

I biglietti, dal costo di 18 euro l’intero e di 15 per i soci del Circolo I Fiori e per gli abbonati alla stagione del Comico del Masini, si possono acquistare in via Marescalchi 18 o al Masini nella mattina del giorno della finale. Per info: 338-8821229.

Luca Del Favero