Prende a calci bus di Start allo scambiatore Sarà denunciato

Momenti di tensione, domenica scorsa, a bordo di un autobus della Start Romagna. Qui, all’altezza del parcheggio scambiatore di Marina, un passeggero ha dato in escandescenza prendendosela col conducente, a proprio dire perché il mezzo precedente si era rifiutato di caricarlo. La vicenda ha creato agitazione in alcune passeggere che si trovavano a bordo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marina di Ravenna. L’uomo, che ha colpito il mezzo pubblico a calci, rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio.