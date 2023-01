Prende a calci e ruba macchinetta obliteratrice

Per cause non meglio precisate, aveva preso a calci una macchinetta validatrice per poi rubarla. Fatti accaduti il 28 settembre 2021 nel sottopasso di accesso ai binari della stazione ferroviaria di Ravenna. Per questo è finito a processo un cittadino di nazionalità somala di 56 anni. Difeso dall’avvocato Giorgio Vantaggiato, l’imputato è al momento irreperibile. Per questo la prima udienza, fissata nella giornata di ieri, è stata rinviata a metà giugno.

Secondo l’accusa, il 56enne si era impossessato della macchinetta validatrice, portandola via con sé, dopo averla ripetutamente presa a calci per disarticolarla dagli ancoraggi al muro. Una volta scoperto il vandalismo, furono visionate le telecamere di sorveglianza presente nel sottopassaggio. Fu proprio grazie ai filmati, che ripresero l’azione vandalica, che si arrivò all’identificazione dell’uomo, ora accusato di furto con l’aggravante di avere agito con violenza e ai danni di cose esposte alla pubblica fede. Parte offesa è Trenitalia.