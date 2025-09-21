Prende a calci un carabiniere, arrestato

Un venerdì sera di violenza e disordine si è concluso con l’arresto di un trentatreenne italiano, senza fissa dimora, già noto per episodi simili. È successo a Pinarella di Cervia, in viale del Tritone, poco dopo le 23, quando una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cervia-Milano Marittima è intervenuta per sedare una rissa fra tre uomini.

I militari hanno trovato due stranieri e l’italiano che si azzuffavano. A farne le spese, inizialmente, era proprio quest’ultimo, un lavoratore stagionale che in passato si era reso protagonista di intemperanze tanto da essere licenziato da un albergo dopo aver picchiato il cuoco. Quando i carabinieri sono scesi per riportare la calma, la situazione è però degenerata.

Il trentatreenne, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’alcol, ha iniziato a insultare pesantemente i militari. Poi ha cercato di colpire uno di loro al volto con un pugno. Il carabiniere è riuscito a schivare il colpo, ma nel movimento ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. In quell’istante l’uomo ha sferrato un calcio violento, che lo ha raggiunto alla guancia destra.

Altri carabinieri, insieme ad alcuni cittadini presenti, sono intervenuti immediatamente. Solo dopo momenti concitati sono riusciti a immobilizzare l’aggressore e a condurlo in caserma. La sua condotta aggressiva è proseguita anche durante il trasferimento: ha colpito ripetutamente con pugni il plexiglass della cella di sicurezza del veicolo, nel tentativo di raggiungere i militari.

L’uomo è stato identificato come Michael C., 33 anni, e arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Contestualmente è stato indagato a piede libero per oltraggio.

Sabato mattina si è celebrata l’udienza di convalida davanti al giudice Piervittorio Farinella. La procura, rappresentata dal viceprocuratore onorario Simona Bandini, ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura del divieto di dimora a Cervia.

Il giudice ha disposto l’obbligo per l’indagato di presentarsi tre volte a settimana alla polizia giudiziaria. La difesa, affidata all’avvocato Federica Montanari, ha chiesto termini a difesa. L’arresto è stato convalidato e il processo rinviato al prossimo 16 ottobre. I motivi della lite iniziale tra i tre uomini non sono stati chiariti, ma tutti i protagonisti sono stati identificati. Il 33enne si è presentato in aula con il volto tumefatto, la conseguenza della rissa con i due stranieri.

Lorenzo Priviato