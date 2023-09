Prende corpo il ’C-hub’, assieme imprese e ricerca

È stato presentato ieri al tecnopolo di Faenza (in via Granarolo) il C-Hub, nuovo nome dell’ecosistema che raduna enti di ricerca quali Enea e l’Istituto di scienza, tecnologia e sostenibilità per lo sviluppo dei materiali ceramici del Cnr (l’ex-Istec), capofila di un settore che a Faenza annovera realtà imprenditoriali dei settori del carbonio, della ceramica e dei materiali compositi quali Bucci Composites, Alpha Tauri, Curti e Blacks, potendo contare anche sui corsi dell’Università di Bologna, dell’Isia, e sulla presenza di Romagna Tech, Fondazione Flaminia e Certimac. La filiera è quella della Motor Valley, dell’aerospazio, del polo chimico portuale e ovviamente del comprensorio ceramico. Il progetto è nato a dicembre dello scorso anno e i primi mesi sono stati dedicati a definire obiettivi e progetti con un’attenzione ai percorsi formativi.

La tavola rotonda cui hanno preso parte anche il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari e l’assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla – oltre alla direttrice dell’Issmc Alessandra Sanson e al direttore della divisione Tecnologie e processi dei materiali per la sostenibilità dell’Enea Dario della Sala – è stata anche l’occasione per presentare il logo di C-Hub, messo a punto dalla studentessa dell’Isia Anna Groppo, che con la sua opera in esagoni ha voluto "riprodurre l’immagine dei polimeri di carbonio".

Il consolidamento del settore della ricerca sui materiali compositi a Faenza è stato salutato dal rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari: "La sfida, qui dove nascono i materiali del futuro, sarà portare anche i talenti del futuro. L’Italia potrà pure avere dinanzi a sé un crollo demografico, ma il compito dell’Università è quello di fare sì che il numero di studenti e ricercatori aumenti, qualunque cosa accada. Al Master in Materiali compositi è stato tolto il numero chiuso: gli iscritti non sono mai stati troppo eccedenti rispetto ai numeri preventivati, ma il numero chiuso rappresentava comunque un ostacolo, capace magari di spingere altrove un talento che invece potrebbe essere prezioso, ed esprimere qui il suo potenziale. Le barriere, soprattutto quelle inutili all’individuo e alla collettività, non hanno ragione di esistere. La presenza del Cnr e dell’Enea a fianco dell’università fa sì che in questo hub il futuro possa essere tracciato, anche oltre i confini del Pnrr. L’obiettivo, qui come nelle altre facoltà dell’Università, dovrà essere quello di avere almeno il 15% degli iscritti provenienti da paesi esterni all’Unione europea". In un’Italia che fa i conti con una crisi inflattiva con pochi precedenti quegli studenti sarebbe comunque un’ingenuità pensare che quegli studenti possano arrivare qui da soli: "Per questo", hanno precisato il sindaco Massimo Isola e il suo vice Andrea Fabbri, "l’obiettivo di uno studentato dev’essere prioritario".

