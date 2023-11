Prende forma ’RomagnaVinFest’ evento dedicato all’enologia

Sta prendendo forma l’evento dedicato all’enologia cui l’assessorato al Turismo lavora da alcuni mesi. La kermesse ha già un nome: se il progetto curato dall’assessora al Turismo Federica Rosetti andrà in porto la rassegna si chiamerà RomagnaVinFest. Un festival di tre giorni – estendibili a cinque o a una settimana in previsione di eventuali future edizioni – in cui le degustazioni sarebbero la colonna portante di un sistema di eventi e conferenze volti a indagare il mondo del vino sotto l’aspetto storico, artistico, sociale, anche attraverso mostre e concerti. Gli ospiti chiamati a raccontare il mondo del vino sarebbero personalità del mondo dell’enologia, ma anche di quello accademico e divulgativo. Immancabili nella rassegna saranno gli appuntamenti gastronomici: a rendere le produzioni enologiche romagnole così riconoscibili rispetto a quelle emiliane fu infatti, nei secoli passati, l’esigenza di avere vini che si combinassero con una dieta che aveva il suo principale apporto proteico nella carne di pecora – come avveniva in centro Italia – e non in quella di suino come già era comune in Emilia. Ma il racconto dei vini romagnoli non può tralasciare l’esito particolarissimo che si ritagliarono in seguito all’epidemia di fillossera che nell’Ottocento fece davvero temere per l’estinzione della vite: la soluzione individuata dai botanici fu quella di innestare la vite europea su piante di vite americana, alberi immuni dalla piaga. La finestra temporale in cui dare vita a RomagnaVinFest è quella primaverile compresa fra aprile e maggio, trasformando piazze e corsi di Faenza in una grande cantina a cielo aperto in cui muoversi tra degustazioni e appuntamenti culturali. Il festival, previsto per fine aprile 2024, è attualmente in fase di valutazione – spiega l’assessora Rosetti – da parte degli organi amministrativi di competenza: l’eventuale via libera alla prima edizione di RomagnaVinFest è atteso per le prossime settimane.

Filippo Donati