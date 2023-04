Prenotazioni aperte per l’incontro in ricordo di Andrea Canevaro

Il Comune di Cervia organizza un incontro pubblico dal titolo ’Per non perdersi nel bosco… continuando il nostro cammino in compagnia di Andrea Canevaro’, per ricordare la figura del pedagogista, accademico, studioso. L’appuntamento è sabato 15 aprile al Teatro ’Walter Chiari’ dalle 8:45 alle 12.45 per poi proseguire dalle 14.30 alle 16.30 con una passeggiata nei luoghi della solidarietà e legalità e di seguito rientrare in teatro. Interverrà don Luigi Ciotti. Prenotazione obbligatoria: https:forms.glekaq7bnZBcPoXVeeSA