Preoccupante il degrado che cresce nei nostri ragazzi

L’osservazione del crescente degrado in cui navigano i nostri ragazzi (visti i recenti articoli di cronaca), dentro e fuori la scuola, comincia a diventare preoccupante. Questa riflessione non riguarda, per fortuna, la totalità degli adolescenti, ma in alcune realtà, purtroppo, si fatica a difendere lo Stato. Per questo è necessario smettere di star seduti su comodi scranni, tentando di osservare moderatamente, dibattendo sulle migliori teorie da sciorinare, temendo che la “tracotanza” degli adulti possa interferire sui processi di crescita individuale dei ragazzi . Qui si sta perdendo tempo! Ogni generazione ha avuto il suo momento di rottura e trasgressione rispetto ai vecchi valori, ma i “contro- valori” proposti non erano mai tesi ad esaltare il crimine, la mafia e la violenza. Qui c’è un cortocircuito culturale senza precedenti.

Bambini che si atteggiano a capi clan, che vivono seguendo codici che scimmiottano quelli mafiosi (omertà, reagire attraverso la violenza, disintegrare più che integrare); organizzare risse come passatempo, rapinare, spacciare per guadagnare. Per questo J’accuse la cultura (musicale e cinematografica) che esalta (anche involontariamente) la società mafiosa, quella che travolge ed incita i giovani alla violenza, alla misoginia, al crimine come buon costume, all’arroganza e alla maleducazione come unica reazione agli stimoli esterni; che disegna lo Stato come nemico verso cui riversare odio e contestazione; che specula sulla fragilità di una generazione che manca di identità, in quanto si riconosce nei modelli di violenza e criminalità, proprio perché la cultura e l’istruzione hanno perso forza. J’accuse la violenza come unica etica, il falso mito del guadagno facile ed immediato, senza contemplare alcun tipo di investimento in termini di sacrificio e di impegno personale. J’accuse l’inseguimento parossistico della vita lussuosa e l’instancabile fame di oggetti ed abbigliamento (di discutibile gusto), posti come totem nel tempio della vacuità. J’accuse la brama di denaro che porta inevitabilmente a sguazzare nel pattume appositamente patinato delle attività illegali, che riducono i nostri ragazzi a carne da macello per gli interessi “altrui”. Per questo, teniamo stretta la presa perché basta sporgersi lievemente oltre i confini dello Stato per intravedere il baratro.

Manuela Cosenza