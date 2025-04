"Preoccupati dalla mancata visione strategica"

Arriva dal centrodestra il primo bilancio sulla sicurezza dopo il ponte di Pasqua. A tracciarlo è Massimo Mazzolani della civica Cambia con Me. Nella nota Mazzolani spiega che sicurezza e modello turistico sono argomenti che "conta poco banalizzare lo slogan dell’aver ridotto i decibel di emissione della musica. È arrivata anche l’Ordinanza che, allegramente, infila una serie di deroghe ai limiti di orario nelle giornate di picco massimo dei ponti di aprile e maggio".

Mazzolani passa poi alla questione, in particolare, di Milano Marittima e spiega "I ’maranza’ non sono nati a Cervia – Milano Marittima… Ma ci vengono consegnati da un nomadismo turistico che ci investirà tantissimo nelle prossime settimane e potremo scrivere le ordinanze più belle e funzionali del mondo, che però non arriveranno a niente, perché di niente sono fatte. Di fronte a questo fenomeno, anche sociale, bisogna contrapporre una "presenza" istituzionale forte, di Polizia Locale dedicata, con un investimento economico che la Giunta ha il dovere di affrontare. Mi permetto di sollevare che con l’utile di bilancio dell’anno 2024 si poteva tranquillamente costruire un progetto, noi diciamo condiviso con tutte le forze politiche, per fare di Cervia davvero una città sicura, dove gli estremismi (anche musicali) venivano immediatamente controllati e puniti, laddove contravvenivano alle regole. Da qui ne discende che continuiamo ad essere estremamente preoccupati per una mancata visione di strategia sulla località di Milano Marittima. Siamo consapevoli che ci vorrà del tempo per cambiare rotta…ma dobbiamo passare dalle "visioni raccontate" ad un progetto concreto di intervento, che deve riguardare ambiti precisi della località. Non possiamo accettare che l’economia locale sia orientata a favore di pochi e a discapito di tanti e gli ultimi provvedimenti emanati confermano questa direzione della Giunta".

Continua: "È evidente che le realtà consolidate e di prestigio sono in difficoltà, così come lo è il sistema alberghiero che è il vero asset fondamentale della località. Pertanto, insistiamo: la direzione attuale della Giunta non è quella giusta. Infatti, nei prossimi giorni la grancassa della propaganda politica dell’amministrazione presenterà quello che, nelle intenzioni del sindaco, dovrà essere un progetto su Milano Marittima. Non conosciamo i dettagli, ma è presumibile che si tratterà di un complesso sportivo utile per riempire le camere di Lido di Savio e Lido di Classe".

Ilaria Bedeschi