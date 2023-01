"Preoccupati, ma nessun danno La Protezione civile è allertata"

Anche Cervia si è svegliata ieri mattina con la forte scossa di terremoto alle 6.32. Qualcuno era già alzato e l’ha avvertita chiaramente mentre altri sono stati letteralmente svegliati dal letto che scossava. Alcuni hanno sentito oggetti fare rumore e visto lampadari muoversi. Questi alcuni dei commenti balzati, quasi nell’immediatezza, sui principali social network. E così si è tornati alla vita quotidiana: chi ha ripreso a dormire, chi ha iniziato a preoccuparsi, chi è uscito a fare colazione pensando che la scossa, ormai, fosse solo un brutto ricordo. Intanto, a Cervia la situazione era già stata monitorata, non riscontrando danni. Poi, alle 11.29 un’altra scossa fatto tornare la città ad avere paura "Iniziano ad essere troppe e frequenti": questo il commento, che da quel momento, si è iniziato a sentire nei bar, per strada, nelle conversazioni telefoniche e nei social. Intanto, a fare il punto è il sindaco Massimo Medri: "La popolazione cervese ha avvertito due forti scosse di terremoto. Già negli ultimi giorni sono state diverse le scosse con epicentro nei territori di Gambettola, Cesenatico e Cervia, per fortuna per la maggioranza di lieve e lievissima entità. La Protezione Civile sta monitorando la situazione". Ieri mattina sono stati effettuati i controlli nelle scuole, senza rilevare criticità "Purtroppo il terremoto non è un evento che si può prevedere, ma ad ogni modo la nostra Protezione Civile sta monitorando costantemente lo stato delle cose". Dopo le scosse dei giorni precedenti e in aggiunta quelle di ieri la situazione desta preoccupazione.

Ilaria Bedeschi