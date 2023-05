Preparazioni degli impasti, 4 posti al Molino Spadoni

Il Molino Spadoni Spa, per la sede di Ravenna, ricerca quattro figure che si occupino della preparazione degli impasti per panificati con l’utilizzo di impastatrice e bilance, della formatura e spianatura dei pianificati. Inoltre dell’infornatura e dell’abbattimento dei panificati con utilizzo di forni e celle, infine del confezionamento per celle di stoccaggio. È richiesto, e considerato titolo preferenziale, il possesso di un diploma di scuola media superiore e l’essere automuniti.

Si richiede anche una certa capacità di lavoro in gruppo e la capacità di comunicare. Il luogo di lavoro è Ravenna e il tipo di contratto proposto è a tempo determinato. Gli orari di lavoro sono in turni o giornaliero dal lunedì al venerdì in possibili differenti orari ovvero 4-12, 5-13, 6-14, 7-15, oppure 12-20, 13-21, 14-22, ma anche 8-16,30 e 9-17,30.