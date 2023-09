Presentata l’Academy di cultura e politica ’Giovanni Spadolini’

Lancio dell’Academy di cultura e politica ’Giovanni Spadolini’ in Emilia Romagna. Il lancio è avvenuto tramite la presentazione di due libri di figure di spicco dell’Academy come Roberto Alesse, direttore generale della Agenzia delle dogane e dei monopoli e del presidente della Academy Luigi Tivelli. I lavori sono stati aperti dal presidente del Circolo dei Forestieri Beppe Rossi e dal saluto del presidente della Academy Alberto Gamberini. Antonio Patuelli, presidente Abi e presidente del Gruppo Cassa, ha sottolineato che la classe dirigente bancaria e imprenditoriale da anni è in buone condizioni, forse migliore di quella burocratica e politica.