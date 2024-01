"Presentazione classista", bufera sul liceo

Hanno scatenato un polverone alcune frasi apparse sul sito del liceo Torricelli-Ballardini nella presentazione della scuola, che dipingevano l’istituto come frequentato "da studenti provenienti da un contesto socio-economico medio-alto", con una "bassissima percentuale di iscritti provenienti da famiglie svantaggiate", e con un numero "di studenti con cittadinanza non italiana inferiore alla media regionale e nazionale". Apparenti rivendicazioni che hanno scatenato un coro di proteste: anche il mondo della scuola, solitamente progressista, sbandiera ora il "prima gli italiani"? Anche i Giovani democratici hanno commentato: "Una descrizione classista ed escludente".

Il liceo non ha tardato ad attribuire l’origine della gaffe "al passaggio tra il vecchio e il nuovo sito, iniziato in questi giorni – spiega la preside Paola Falconi –. Nel caricare le informazioni sono stati presi dal gestore del sito, in maniera automatica, alcuni stralci di documenti del liceo, che estrapolati dal contesto si presentano fuorvianti". Si trattava insomma di "materiali contenuti in documenti volti a scattare una semplice fotografia della realtà, pubblicati invece nella presentazione del liceo quasi fossero motivi di vanto. In quei documenti la provenienza degli studenti da famiglie abbienti era frutto di una pura statistica, così come lo era il riferimento al fatto che la maggior parte degli iscritti fosse di cittadinanza italiana: quel dato faceva parte di un documento in cui veniva spiegato che non erano mai stati necessari corsi di italiano aggiuntivi".

A molti è sorto il dubbio che il gestore responsabile dello scivolone – un’impresa con sede in Sicilia – si possa essere servito di un software di intelligenza artificiale, senza poi ricontrollare adeguatamente che il materiale spedito online fosse effettivamente pubblicabile. "Chi ha estrapolato quelle frasi non ha fatto ricorso all’intelligenza, di alcun tipo – tuona la preside Falconi –. Ho già scritto una diffida verso chiunque dal pubblicare sul sito, d’ora in poi, materiali che non abbiano l’autorizzazione della dirigenza scolastica".

Quelle frasi erano parse così scomposte da apparire poco in linea con la nuova dirigenza del Torricelli-Ballardini, che in questi anni ha introdotto ad esempio la scuola estiva per gli studenti disabili, la carriera alias per gli iscritti transgender e ha attrezzato le sue varie sedi con bagni e spogliatoi neutri al fianco di quelli per maschi e femmine. Paola Falconi non nasconde a ogni modo come quella che era una pura fotografia della realtà contenga in sé delle ombre. "La nostra è effettivamente una scuola in cui il numero di studenti originari di famiglie italiane è superiore alla media dei giovani della loro età, e questo è un dato che ci rattrista. Purtroppo molte famiglie meno abbienti, fra cui fatalmente quelle di origine straniera, scelgono per i figli istituti tecnici o professionali, in quanto un liceo presuppone un proseguimento degli studi, all’università, che troppi non possono permettersi. Se davvero in Italia il diritto allo studio universitario fosse garantito allora sì che le scuole, compresa la nostra, diventerebbero uno specchio della società. Ma purtroppo l’Italia deve ancora fare molti passi avanti".

Filippo Donati