Presepe meccanico, ultimo giorno

Ultimo giorno utile, oggi dalle 14.30 alle 19, per poter visitare il presepe animato meccanicamente di Villa Prati, la più celebre ricostruzione della Natività del territorio bagnacavallese. Un’opera suggestiva, allestita nei locali delle ex scuole elementari situati nella frazione, al civico 67 di via Sinistra Canale Inferiore. Realizzato principalmente con materiale di recupero su una superficie di oltre 70 metri quadrati il presepe, con un paesaggio studiato fin nei minimi particolari, viene rinnovato a ogni edizione e così è stato anche quest’anno, con la comparsa di nuove scene. Per l’illuminazione dei diorami vengono utilizzate lampade e strisce led, garanzia di bassi consumi energetici e di un’illuminazione particolarmente suggestiva con variazioni dei colori di alba e tramonto tramite controlli computerizzati. Accanto al presepe trovano spazio inoltre un’esposizione di immagini della Sacra Famiglia ‘dalle case dei nostri nonni’ e la sezione ‘L’arte delle leve’.

l.s.