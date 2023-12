Presepe vivente a Faenza

Domani a Faenza, è in programma la rappresentazione del Presepe vivente. Per permettere lo svolgimento è stata adottata una ordinanza che dispone alcune modifiche alla viabilità. Dalle ore 8 alle 22, viene istituito divieto di sosta con rimozione forzata in via Mascagni, tra via Verdi e via Wagner, e in via Verdi tra via Puccini e via Rossini. Inoltre, dalle 13 alle 21, verrà istituito il divieto di transito in via Mascagni, tra via Verdi e via Wagner, tranne per i mezzi di soccorso e di emergenza; dalle ore 16 alle 17.30 e comunque per il tempo necessario per il transito del corteo, divieto di transito per tutti i veicoli in via Verdi tra via Puccini e via Rossini, ne sono esclusi eventuali mezzi di soccorso e di emergenza.