Presepi città di Lugo, premiazione. Domenica iniziativa del Circolo Acli

È in programma per domenica 12 gennaio, la premiazione della 60° edizione del concorso ’Presepi città di Lugo’ promossa dal Circolo Acli. La cerimonia si svolgerà a partire dalle 15 presso la chiesa di San Gabriele in via San Giovanni Bosco. La valutazione dei Presepi è tornata alla formula tradizionale, sospesa durante il periodo Covid, che prevede le visite dirette da parte della commissione, terminate poco prima dell’Epifania. È stato anche riattivato il coinvolgimento delle parrocchie di Lugo e frazioni che hanno effettuato una selezione preliminare per poi segnalare al Circolo Acli i Presepi che si sono distinti. Al concorso hanno preso parte, oltre alle famiglie, anche scuole, centri civici e Chiese che, pur fuori concorso, avranno una menzione speciale. Durante la premiazione saranno proiettate le foto del servizio realizzato, disponibile al link: https://www.facebook.com/CircoloACLILugo

Monia Savioli