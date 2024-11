Presidio a tutela dei pini di Lido di Savio

La prossima settimana il giudice potrebbe annunciare la propria decisione a seguito della presentazione del ricorso per possibili danni alla salute conseguenti l’abbattimento di 50 alberi sani di cinquant’anni a Lido di Savio, a causa del progetto “Parco Marittimo”. Per mantenere alta l’attenzione su questo tema, oggi dalle 16 alle 17 in piazzetta Costa, di fronte al Mercato Coperto, si terrà un presidio per, spiegano gli organizzatori, "dire sì alla salute e alla tutela dei pini sani di Lido di Savio".