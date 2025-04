Presidio davanti alle Poste del centro: "Contro la brutale riorganizzazione"

Cgil, Slc e Spi Cgil saranno in piazza Garibaldi domani dalle 11, di fronte all’ufficio del centro storico, per informare la cittadinanza sulla difficile situazione in Poste Italiane e sui referendum dell’8 e 9 giugno. "Gli uffici postali – commentano Manuela Trancossi, Maura Masotti e Saverio Monno, segretari generali territoriali di Cgil, Spi e Slc –, come i centri di distribuzione e recapito, sono nel mezzo di una brutale riorganizzazione che sta portando alla chiusura di centinaia di strutture fondamentali sul territorio".

È di pochi giorni fa la notizia che Poste Italiane ha ampliato la sua partecipazione in Tim, rilevando quote dai francesi di Vivendi e diventandone il principale azionista. Solo poche settimane prima l’azienda di Tesoro e Cassa Depositi e Prestiti aveva dato notizia degli utili da record (ben 2,1 miliardi) conseguiti nel 2024. Tutto tace però sul piano di ulteriore privatizzazione annunciato dal Governo. E l’euforia di azionisti e investitori appare immotivata vista dalla provincia. Appare chiaro, infatti, che si sta proseguendo un percorso di razionalizzazioni e dismissioni che avanza da almeno un decennio. Siamo passati da un monopolio pubblico a uno privato. A farne le spese sono stati cittadini, utenti e lavoratori. Il lavoro in Poste è diventato sempre meno sicuro, sempre più frenetico, stressante, povero, precario, ricattabile. In dieci anni sono andati persi circa 20mila posti di lavoro, sono proliferati contratti a tempo determinato e part-time involontari. Tutto questo mentre si faceva sensibile, e generalizzato, il peggioramento dei servizi alla cittadinanza.

"Gli uffici postali erogano servizi fondamentali, soprattutto ad anziani e pensionati, per i quali la prossimità è ancora un valore imprescindibile – dicono i sindacalisti –. In tutto il Paese sono stati chiusi circa 700 uffici postali, molti altri osservano orari ridotti (con aperture a giorni alterni o chiusure pomeridiane) e migliaia di cittadini in tutto il Paese non ricevono più regolarmente la posta. In provincia di Ravenna, riorganizzazione dopo riorganizzazione, tra il 2012 e l’inizio del 2025, il personale si è pressoché dimezzato e sono aumentati gli straordinari, anche quelli non remunerati. Con l’ultima riorganizzazione, dall’inizio dell’anno, abbiamo preso atto della chiusura dell’ufficio postale di via Meucci e della riduzione delle giornate di apertura degli uffici di Coccolia, Fognano, Granarolo, San Zaccaria e Santerno. Saremo in piazza per promuovere la più ampia partecipazione al voto per i referendum dell’8 e 9 giugno". E ancora: "Andare a votare, e votare cinque SÌ, può davvero restituirci un Paese più giusto, dare dignità al lavoro e alle persone".