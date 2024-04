Preso dai carabinieri con cocaina e hashish

Una paletta, una pattuglia dei carabinieri, un tesoretto in droga. Sul mercato al dettaglio, fino a circa 15 mila euro. Tanto avrebbe potuto fruttare lo stupefacente in questione (più di sei etti in totale) se solo nel primo pomeriggio di ieri a Osteria, frazione di campagna alle porte di Ravenna, i carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima non lo avessero sequestrato.

Nella fattispecie si tratta di quasi 504 grammi di hashish e soprattutto di 105 grammi di cocaina. Chi li trasportava in auto - un 36enne di origine marocchina senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine e difeso dall’avvocato Carlo Benini - è stato arrestato in flagranza di reato. E, come deciso dal pm di turno Silvia Ziniti, è finito in custodia precautelare in carcere a Port’Aurea in attesa di comparire in mattinata davanti al giudice del tribunale di Ravenna.

Nei guai il nostro c’è finito quando verso le 13.30 una pattuglia del Radiomobile rivierasco lo ha incrociato nei pressi di Mirabilandia su una vettura ritenuta sospetta. L’uomo a quel punto avrebbe forse voluto squagliarsi come un ghiacciolo al sole della celeberrima marca stampata sulle etichette dei sei panetti di hashish che stava trasportando.

Una magia che però non gli è riuscita. E quando i militari lo hanno poco dopo fermato per controllarlo, il suo evidente nervosismo non ha fatto altro che corroborare i sospetti. Il mestiere di lungo corso degli operanti ha fatto il resto: lo stupefacente è stato recuperato nonostante fosse stato nascosto nelle bocchette di aerazione del veicolo.

a.col.