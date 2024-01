Prestiti bancari. Finanziaria ravennate nel business dei crediti deteriorati

La finanza bancaria trova in Ravenna una sua capitale. FBS next spa (posseduta dalla famiglia Strocchi di Ravenna), infatti, consolida la sua presenza all’interno del mercato dei crediti deteriorati e partecipa ad una società che gestirà le posizioni "a rischio" di BPER. Nel corso del 2023, FBS next ha incrementato i ricavi operativi di oltre il 100%, esprimendo un Ebitda di oltre 2,5 mln, più che raddoppiato rispetto all’anno precedente e un Ebitda margin del 45% superiore rispetto a quello del 2022. FBS nasce nel 1997 e viene poi ceduta a Banca Ifis nel 2019; ma nel 2020, in virtù della reputazione e della professionalità acquisite e del coraggio imprenditoriale di raccogliere nuove sfide, si è deciso di costituire FBS next che oggi detiene già portafogli per un valore di circa 2 miliardi sia di crediti in gestione che di proprietà. Al timone l’imprenditore Paolo Strocchi e alla "tattica" i figli Federico e Filippo.

Ora FBS next consolida il suo percorso di crescita sottoscrivendo un contratto decennale, uno dei più significativi deal di settore dell’ultimo biennio. Nei giorni scorsi, infatti, è stata costituita una joint venture tra Gardant il Gruppo BPER, per la creazione di una partnership strategica di lungo periodo nel comparto servicing di Npe (Non performing exposure, i crediti deteriorati, ndr) tra Gardant e BPER per la cessione di portafogli di Npe fino a 2,5 miliardi di euro. La partnership strategica viene realizzata mediante la creazione di una joint venture tra il Gruppo BPER e il Gruppo Gardant, di cui il Gruppo Gardant controllerà il 70% e FBS next che si è contraddistinta per il supporto in termini di analisi, elaborazione dati e valutazione del portafoglio, partecipa a questo investimento in quota minoritaria.

La joint venture sarà dedicata alla gestione e recupero dei crediti classificati sia a inadempienze probabili (Unlikely to Pay o crediti Utp), sia a sofferenza (Non Performing Loans o crediti Npl). Oltre a questa operazione, Fbs next ha in corso di definizione nuove commesse riferibili a gestioni esternalizzate di Utp da parte di più istituti di credito e acquisizioni di portafogli Npl in proprio. In un contesto di mercato ancora "attendista" rispetto alle stime di sistema del prossimo futuro, FBS next ha determinato dei passi sostanziali cementando un modello di business performante e ottenendo in breve tempo il rating dalla agenzia internazionale di valutazione Fitch che ne ha apprezzato gli strumenti di gestione "orientati alla tecnologia".

"La società – spiega l’amministratore delegato Federico Strocchi - ha una struttura leggera e flessibile che ben si adatta alle esigenze dei clienti e tale condizione definisce uno standing unico nel panorama nazionale, distinguendosi dai grandi competitor che talvolta sono soffocati da eccessiva industrializzazione di processi e risorse". "Il nostro percorso non devia da una sana predisposizione al confronto e alla condivisione quotidiana, uno dei punti di forza della azienda – continua il consigliere delegato Filippo Strocchi - è la costante interrelazione delle persone e delle business unit preposte all’interno degli stessi uffici di Milano e Ravenna al cui beneficio attingono direttamente i flussi informativi e l’ottimizzazione dei tempi, due principi saldi di un team manageriale dinamico ed efficiente". Oltre a un solido nucleo interno, al cui sodalizio opera una STA (società tra avvocati), il network aziendale si forgia della collaborazione di una numerosa struttura di professionisti, che nel tempo la Società ha saputo coltivare e che con senso evolutivo continua a rinvigorire con l’apporto di nuove leve capillarizzate su tutto il territorio.