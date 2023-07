"Presto cassonetti ‘intelligenti’ per gli sfalci"

In merito all’articolo, pubblicato sul Resto del Carlino di martedì, dal titolo ‘Da mesi chiediamo un cassonetto per sfalci’ Hera precisa in una nota che “a breve sarà installato il contenitore per gli sfalci nel tratto di via Roma concordato con l’Amministrazione comunale. Infatti, per venire incontro alle esigenze dei cittadini di Alfonsine che risiedono in abitazioni con giardino, da tempo Hera e l’Amministrazione hanno già condiviso un percorso che prevede la sostituzione, entro l’estate, degli attuali contenitori per gli sfalci e potature con altri dieci cassonetti intelligenti per la raccolta di predetti rifiuti vegetali, ovviamente senza alcun costo aggiuntivo per l’utenza nelle aree residenziali interessate. Questa sperimentazione prevede che i contenitori, siano apribili senza tessera perché i cittadini possano familiarizzare con il nuovo sistema; a regime si apriranno solo con la Carta Smeraldo”.

“Il ritardo rispetto alla tabella di marcia – si legge ancora nel comunicato di Hera – è dovuto alla sperimentazione in atto sui nuovi contenitori ‘intelligenti’ nei territori in cui è già stato avviato questo nuovo servizio, indispensabile per poter valutare gli impatti sui cittadini del cambio tecnologico del tipo di cassonetto. Hera desidera infine ricordare all’utente che nella zona in cui risiede – area forese e artigianale dove è attivo il servizio porta a porta integrale – è attivo un servizio specifico, che consiste nell’esposizione, a fianco del proprio bidone dell’organico, anche del rifiuto vegetale fino a 4 sacchi del peso indicativo complessivo di 40 chili. Pertanto, l’utente ha la possibilità di conferire il proprio rifiuto nell’ambito della raccolta domiciliare, oppure, in alternativa, può richiedere appuntamento per il ritiro fino a 3 metri cubi o può conferire il rifiuto presso la stazione ecologica“.