Presto fruibili i parcheggi all’ex scalo merci

Una settimana e mezzo di lavori interesseranno dal 25 giugno al 4 luglio, salvo proroghe, il piazzale della stazione ferroviaria di Faenza. Uno stralcio significativo dell’intervento di rigenerazione urbana intorno all’area dello scalo ferroviario, se non altro perché i lavori incidono particolarmente per le modifiche alla viabilità, fermo restando che l’accesso alla stazione per pedoni e ciclisti sarà garantito in ogni fase del cantiere. In particolare i lavori prevedono la fresatura fino a 30 centimetri dell’asfalto, operazione necessaria alla realizzazione dei nuovi sottofondi. Da mercoledì 25 giugno quindi sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in tutto il piazzale Cesare Battisti, compreso il tratto prospiciente tra il Cafè del Viale e l’ex scalo merci. Contestualmente, tra piazzale Cesare Battisti e l’intersezione via Laghi e via Oriani, viale Baccarini sarà percorribile a senso unico di marcia con direttrice stazione ferroviaria – centro città. La controstrada a destra con prospettiva dalla stazione ferroviaria verso il centro di viale Baccarini, tra piazzale Cesare Battisti fino all’incrocio con via Laghi, sarà chiusa al traffico e alla sosta con rimozione forzata. In questo tratto sarà tuttavia garantito l’accesso, compatibilmente con le lavorazioni in corso, ai residenti e ai frontisti, che avranno modo di accedere alle proprie abitazioni.

Per agevolare gli utenti che raggiungono abitualmente la stazione in bici, visto che l’intervento di bonifica prevede l’eliminazione delle vecchie rastrelliere, sono state individuate due aree temporanee per il parcheggio dei velocipedi. Le rastrelliere saranno collocate negli ultimi venti metri di viale Baccarini e in piazzale Battisti. Quanto all’eliminazione degli stalli di sosta in piazzale Battisti (che non verranno ripristinati alla fine del cantiere: nel punto in cui si trovano passeranno le corriere), da mercoledì sarà disponibile l’area di parcheggio all’interno dell’ex scalo merci, accessibile solo da via Laghi e via Scalo Merci. Invece per quanto riguarda i posti auto presenti nel tratto di viale Baccarini tra via Oriani e via Laghi fino al piazzale della stazione ferroviaria saranno conservati e fruibili per tutta la durata dei lavori. Gli autobus di linea urbana delle linee 1 e 2 saranno temporaneamente spostati nell’area di piazzale Cesare Battisti sul lato dell’ex officina, dove sarà garantita la regolare fermata. La linea 3 urbana sarà, invece, sarà spostata nella parte terminale di via Roma, lato piazzale Cesare Battisti, mentre gli autobus sostitutivi di Rfi e le linee extraurbane fermeranno lungo viale Baccarini, in virtù dell’istituzione del senso unico in direzione centro.

La stazione ferroviaria quindi resterà raggiungibile in auto solo percorrendo via Caldesi e via Roma, con attraversamento del piazzale Cesare Battisti, lato ex officina, per poi immettersi su viale Baccarini. I disagi saranno temporanei ma, come specificato dall’amministrazione manfreda, costituiscono una "necessaria premessa per la riqualificazione di un’area centrale e strategica per la mobilità".