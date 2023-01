"Presto la valutazione di impatto ambientale sul parco eolico"

Ancora qualche giorno è verrà depositata la documentazione relativa alla Valutazione di impatto ambientale (Via) per il progetto Agnes, destinato alla produzione di energia rinnovabile grazie a eolico, fotovoltaico e idrogeno verde. Lo studio ambientale – fa sapere l’azienda – è pronto e quindi manca ormai pochissimo. Delle pale eoliche di Agnes si è parlato ieri in Regione durante la riunione dell’apposita commissione presieduta da Manuela Rontini. Il progetto è costituito, per quanto riguarda le infrastrutture a mare, da due parchi eolici disposti a nord e a sud di Ravenna insieme a zone di fotovoltaico galleggiante. Un’infrastruttura globale da oltre 750 Mw di capacità installata che non sarà convogliata tutta nella rete elettrica, poichè una parte rilevante potrà essere destinata sia allo stoccaggio che alla produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi. Per il sindaco di Ravenna Michele De Pascale il progetto dell’hub energetico "ha saputo riscuotere fin da subito un consenso sociale molto largo e forte, tanto che la comunità locale ha garantito un supporto molto importante e ciò ha permesso di oltrepassare una miriade di problemi che si sono presentati nel corso della progettazione". Anche per l’Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali Vincenzo Colla il progetto rappresenta "un’operazione di straordinaria importanza che non parla solo alla filiera energetica, ma va ad impattare una pletora di campi che potranno avere importantissime ricadute anche di tipo economico e occupazionale".