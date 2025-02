Presto le idrovore temporanee per la sicurezza idraulica della città

Diverse idrovore saranno presto posizionate temporaneamente in alcuni punti della città, sugli scarichi a fiume delle reti di diversi bacini e nei punti terminali del sistema fognario cittadino. Un’idrovora è già presente in via Lapi, ed altre invece saranno installate in zona Orto Bertoni, al Centro Marconi, in via Cimatti, in via Ponte Romano, in via De Gasperi, in via F.lli Bandiera, oltre che in corrispondenza degli impianti di sollevamento ‘Bambole’ e ‘Depuratore’. Le idrovore servono a mitigare le criticità che potrebbero emergere in attesa dell’installazione degli impianti di sollevamento definitivi. Il posizionamento è stato individuato di concerto con la Protezione Civile dopo gli eventi calamitosi di maggio 2023. I posizionamenti si concluderanno, secondo quanto specificato da Hera e dal comune di Faenza, entro il mese di marzo. Si tratta di una soluzione temporanea necessaria fino a quando non sarà completato il piano di intervento presentato ad Atersir, ed illustrato in commissione consiliare a Faenza. Il piano prevede una serie di interventi strutturali che stanno già procedendo secondo l’analisi modellistica del sistema. Lo studio ha infatti permesso di simulare il comportamento del sistema fognario in occasione di eventi meteorici intensi, individuando strategie per migliorare il drenaggio urbano. Sono già stati portati a termine, pianificati ed eseguiti sulla base delle priorità emerse gli interventi in vie Della Valle e via Chiarini, dove è stato realizzato il raddoppio del collettore fognario parallelo a quello già esistente. In via Cimatti è invece stato realizzato un tratto di rete fognaria di diametro 800 da piazzale Golinelli fino al punto di scarico nel fiume e infine, in via Silvio Pellico è stato potenziato l’ultimo tratto del collettore fino al punto di scarico nel fiume Lamone.

In fase conclusiva è la realizzazione di un nuovo collettore fognario lungo via Mura Torelli, dove il collegamento tra l’uscita dell’antica rete di via Bondiolo, presso il torrione Montecarlo e la rete di Corso Saffi, consentirà di ridurre, in condizioni di piena del fiume Lamone, le portate in arrivo sulla rete fognaria di via Lapi. Sempre al fine di alleggerire il bacino fognario di via Lapi, è in corso l’ottimizzazione della rete presso via Batticuccolo, che consiste nella riconfigurazione delle soglie esistenti all’interno dei pozzetti fognari sfruttando l’antica canaletta.

d.v.