"Presto partono i lavori per la nuova palestra"

Manca poco all’inizio del nuovo anno scolastico e anche l’istituto di istruzione superiore ‘Tonino Guerra’ di Cervia – che ricomprende nello stesso edificio il nuovo liceo Linguistico e l’istituto Alberghiero – si sta preparando a ripartire. La dirigente prof.ssa Scilla Reali fa il punto e anticipa alcune novità, a partire dalla nuova palestra da 4 milioni e 900mila euro, finanziata grazie al Pnrr.

Quando inizieranno i lavori e quali sono i tempi?

"Non abbiamo ancora una data esatta ma l’intervento sarà imminente, in quanto finanziato dal Pnrr e già approvato. L’impianto rappresenterà un immenso valore aggiunto non solo per il nostro Istituto ma per l’intera cittadinanza e conterrà campi da gioco regolamentari per pallavolo, basket e calcio a 5, spazio per il pubblico con relativi servizi e spogliatoi con bagni e docce".

Inizia un nuovo anno scolastico. Qual è il clima?

"L’inizio di ogni anno scolastico è sempre ricco di fermento e curiosità. Siamo già all’opera per la pianificazione di tutte le attività iniziali e di accoglienza, le cose da organizzare sono tante ma la voglia e l’energia non ci mancano mai".

Sono tanti gli iscritti quest’anno?

"Le iscrizioni per il nuovo anno scolastico sono andate molto bene. Sicuramente continueremo a garantire agli studenti un’offerta formativa di qualità, ricca di progetti e opportunità anche internazionali. Grazie ai fondi del Pnrr incrementeremo le nostre dotazioni tecnologiche, ottimizzando tutti gli ambienti di apprendimento, mentre nel nostro giardino stiamo già allestendo una serra e un laboratorio di agricoltura. Naturalmente non mancheranno gli eventi sia all’interno del nostro Istituto che sul territorio, durante i quali i nostri studenti danno sempre prova di grande preparazione e professionalità".

Anche il liceo Linguistico è partito bene. Cosa vi aspettate da questo secondo anno?

"Il bilancio al termine del primo anno è stato estremamente positivo, con ottimi riscontri da famiglie e studenti. Siamo riusciti ad attivare numerosi progetti che porteremo avanti anche con le nuove classi, incrementando le collaborazioni sia con gli enti del territorio che a livello internazionale".

C’è interazione con la città e soprattutto con l’aspetto turistico che la contraddistingue?

"Certo, l’attivazione del liceo linguistico ha risposto a una richiesta del territorio per cui si dibatteva da anni. L’offerta formativa del nostro istituto si è diversificata e arricchita, offrendo nuove importanti opportunità ai nostri giovani cittadini".

Quali strade scelgono di seguire principalmente i ragazzi una volta diplomati?

"Molti studenti si inseriscono immediatamente nel mondo del lavoro, i dati di Eduscopio ci collocano ogni anno ai primi posti per l’occupazione dei neodiplomati. Il settore turistico-alberghiero è quello privilegiato ma non l’unico possibile, dato che sosteniamo lo sviluppo di tante competenze trasversali. Diversi ragazzi decidono anche di proseguire gli studi e alcuni di loro sono persino tornati fra noi come educatori o insegnanti".

Il tedesco resta importante nel piano dell’offerta formativa?

"Assolutamente sì. È la lingua madre più diffusa in Europa. I turisti di lingua tedesca rappresentano la fetta più importante degli arrivi internazionali e la Germania è il principale partner strategico di numerosi ambiti industriali e commerciali. Il tedesco rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per i neodiplomati e fa parte della storia del nostro Istituto e della nostra città".

Ilaria Bedeschi