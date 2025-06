Presunti favori a Gianluca Pini. Il luogotenente Daniele patteggia un anno e 11 mesi con pena sospesa

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. E accesso abusivo a sistema informatico. Sono i reati per i quali il 55enne luogotenente dell’Arma Pino Daniele, attraverso i suoi avvocati Lorenzo Valgimigli e Alice Rondinini, ieri mattina davanti al collegio penale del tribunale presieduto dal giudice Antonella Guidomei, ha patteggiato un anno e 11 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena e non menzione. L’imputato non era presente al momento della lettura del dispositivo. Per la Dda c’era il pm Roberto Ceroni.

Per il 55enne, originario di Chieti ed ex comandante della Stazione dei carabinieri di Cotignola prima di passare alla sezione pg della procura di Ravenna, il patteggiamento a dibattimento già aperto, è stato reso possibile dal punto di vista tecnico perché in corso d’opera il capo d’imputazione era stato implementato con una ulteriore contestazione (un accesso abusivo a sistema informatico) creando dunque i presupposti per la difesa per una sorta di retrocessione del procedimento e quindi di accesso a rito alternativo. Da precisare che da parte sua l’imputato si è sempre detto estraneo alle contestazioni mosse.

Il luogotenente era finito nei guai nell’ambito di un’inchiesta della Dda bolognese, culminata nel giugno 2023 in varie misure cautelari: tra cui la carcerazione per l’ex parlamentare leghista Gianluca Pini. A quest’ultimo nel filone bolognese tra le altre cose era stato contestato l’avere stretto un pactum sceleris anche con Daniele: come misura cautelare questi in prima battuta aveva rimediato i domiciliari poi ridotti alla sola sospensione integrale dall’esercizio del pubblico ufficio per sei mesi. Dopo il rinvio a giudizio, era in automatico scattata per lui la sospensione.

In ogni modo - sempre secondo l’accusa - Pini gli avrebbe fatto ottenere l’agognato trasferimento di settore in cambio di informazioni travasate dalle banche dati. Da parte sua il luogotenente aveva sempre negato di avere compiuto condotte di rilievo penale. In particolare davanti al gip Andrea Salvatore Romito, nel 2023 aveva precisato che più che di una raccomandazione per un posto in procura, la sua richiesta all’ex onorevole Pini era stata sulle tempistiche. Quanto a tutti gli accessi alla banca dati, sempre a suo dire, erano stati compiuti solo come strumento di controllo del territorio.

Per quanto riguarda Pini, a suo tempo finito in carcere e poi ai domiciliari prima di tornare libero, anche lui aveva scelto di chiudere la vicenda attraverso un patteggiamento.

A questo punto per il 55enne potrebbe aprirsi la eventuale partita in sede di procedimento disciplinare: nel caso, per il suo lavoro forse ancora più importante di quella penale. Ma, dato che il patteggiamento non equivale a una condanna, si tratterebbe di un confronto del tutto nuovo.