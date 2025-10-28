Presunti favori all’ex deputato Pini. Assolto l’ex funzionario della Prefettura Sergio Covato

È stato assolto a Forlì dall’accusa di corruzione Sergio Covato, ex funzionario della prefettura di Ravenna, per presunti favori all’ex deputato leghista Gianluca Pini. Assolti anche Marcello Minenna, ex direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ex assessore della Regione Calabria, e Gianluca Prati, all’epoca dei fatti contestati responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna. Lo ha deciso la Gup, Ilaria Rosati, pronunciando ieri la sentenza in un processo in abbreviato nato dall’inchiesta della Procura forlivese su una grossa fornitura di mascherine Covid non regolamentari all’Ausl Romagna per 3,6 milioni di euro all’impresa di Pini, che in origine commercializzava bibite e alimenti: le mascherine, di provenienza cinese, si rivelarono poi prive dei requisiti richiesti, per cui ci fu una denuncia che fece partire le indagini. Pini aveva poi patteggiato una pena di 23 mesi, con la condizionale, e la confisca di un’ingente somma.

La Procura di Forlì, con la pm Laura Brunelli, aveva chiesto invece condanne a due anni e quattro mesi per Minenna, difeso dal professor Vittorio Manes e dall’avvocato Gianluca Tognozzi, a due anni per Sergio Covato, difeso dall’avvocato Carlo Benini, e a un anno per Gianluca Prati, difeso dagli avvocati Giovanni Maio e Alessandro Monteleone di Cesena.

"Sergio Covato non è colpevole, le accuse della Procura della Repubblica sono già state demolite dal Tribunale del Riesame, quindi va assolto con formula ampia". L’avvocato Carlo Benini aveva concluso così la sua arringa in difesa dell’ex funzionario della Prefettura di Ravenna accusato di essersi accordato con l’ex deputato della Lega Gianluca Pini per rilasciare il porto d’armi per difesa personale a un amico e socio di Pini, in cambio di una raccomandazione per la figlia in relazione a un posto di lavoro in una banca di San Marino, posto che poi non si concretizzò. Secondo il Riesame, tra l’ex parlamentare Pini, e il 64enne funzionario di prefettura originario di Catania e dall’82 a Ravenna, Sergio Covato, ci fu sì un contatto nel novembre 2020 ma in quell’occasione il primo aveva chiesto al secondo, suo conoscente da tempo per motivi politici, di prodigarsi sollecitando il rinnovo del porto d’armi per un amico. Non esistono però elementi indiziari da cui trarre la conclusione che Pini e Covato si accordarono in modo che il secondo si attivasse per velocizzare la pratica per la licenza dell’amico del primo a condizione che quest’ultimo procurasse un lavoro alla figlia del funzionario di prefettura. Tanto più che l’ipotesi che l’accordo tra i due fosse un ‘dare e avere’ era messa in crisi dal fatto che Covato si era disinteressato dell’impegno di Pini per la figlia, in particolare dopo che l’amico dell’ex parlamentare aveva ottenuto il rinnovo del porto d’armi nel marzo 2021. E in ogni caso Covato non poteva aiutare Pini se non reperendo informazioni sull’avanzamento della pratica relativa alla licenza per l’amico dell’ex onorevole.