Pretende la sua stanza di nuovo: arrestato

Ha preso a sassate la porta del centro di accoglienza per stranieri di via Friuli a Cervia facendo due grossi buchi nel vetro. Poi ha imbracciato un bastone minacciando di spaccare tutto se non lo avessero fatto rimanere là dentro. Infine ha reagito a spinte ai carabinieri del Radiomobile rivierasco intervenuti per calmarlo. Per quanto accaduto nella notte tra venerdì e ieri, alla fine un 25enne richiedente asilo originario del Bangladesh, Abul Hossain Kha il suo nome, è stato arrestato per resistenza e denunciato a piede libero per danneggiamenti e per violenza privata. Ieri mattina davanti al giudice Cosimo Pedullà e al viceprocuratore onorario Katia Ravaioli, il 25enne, difeso dall’avvocato Giacomo Valgimigli, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dopo la convalida dell’arresto, per lui è scattato il divieto di dimora sul territorio comunale cervese (la procura aveva chiesto il carcere): una misura cautelare revocata quando poco più tardi il giudice, al termine del rito abbreviato, riconoscendogli le attenuanti generiche, lo ha condannato a 8 mesi con pena sospesa (la procura aveva chiesto un anno).

Abbastanza singolare la ragione che ha spinto il 25enne a tornare al centro nel quale in passato era stato ospitato per due anni come richiedente asilo ma al quale aveva rinunciato a partire da lunedì scorso dopo avere chiesto di potere tornare in Bangladesh. E così era stato accompagnato a Bologna da dove, via Roma, sarebbe dovuto giungere in aereo nel distretto bengalese di Shariatpur. Tuttavia una volta nella Capitale, ha perso il volo per il rimpatrio. E così nella notte di venerdì eccolo tornare a Cervia nella stessa struttura, la Mater Gratiae, che lo aveva ospitato. La sua intenzione era quella di prendere di nuovo possesso del suo alloggio. I dipendenti gli hanno naturalmente fatto presente che non era più possibile dato che la sua uscita formale dal centro era già stata comunicata alla prefettura: tanto più che lui a quell’ora avrebbe già dovuto trovarsi in Bangladesh. Il giovane ha però insistito: pretendeva di rientrare. E così si è avvicinato a una porta a vetri del piano terra e si è messo a lanciare pietre. Nemmeno l’intervento del mediatore culturale ha sortito effetti positivi. Anzi: sotto la minaccia di spaccare tutto, il 25enne è riuscito a entrare nella sua vecchia stanza; qui c’era già un altro straniero: ma lui lo ha cacciato dal letto.

All’arrivo dei carabinieri verso la mezza, li ha seguiti fino in cortile ma senza volerne sapere di andarsene. Ha invece promesso che non appena i militari se ne fossero andati, lui sarebbe rientrato in stanza o, in caso contrari, avrebbe spaccato tutto. A quel punto - prosegue l’accusa - sono partite le prime spinte. Poi il ragazzo ha afferrato un bastone promettendo altri danni alla struttura. È stato allora disarmato e accompagnato in caserma. Dell’accaduto, è stato infine avvisato il pm di turno Angela Scorza.

Andrea Colombari