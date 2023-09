Prevendite al ’Goldoni’. Domani si comincia

Domani, dalle 10 alle 13, la biglietteria del teatro Goldoni di Bagnacavallo sarà aperta per la prevendita degli spettacoli della prossima stagione. Sarà possibile acquistare i biglietti anche online, tramite il servizio Vivaticket. Le prevendite alla biglietteria del Teatro Goldoni riprenderanno poi dal giorno antecedente ogni singola rappresentazione (Favole escluse) negli stessi orari. La nuova Stagione del Teatro Goldoni sarà inaugurata da Maria Amelia Monti e Marina Massironi, interpreti del brillante “Il marito invisibile“ che, proprio a Bagnacavallo, sarà riallestito per il debutto della nuova tournée (14 e 15 ottobre).

rSimone Cristicchi con il suo nuovo spettacolo Franciscus, presentato in “Prima nazionale” (4 e 5 novembre); “Zio Vanja“ di Čechov nell’originale rilettura registica di Leonardo Lidi. Gli appuntamenti con le Favole della domenica pomeriggio - i cui biglietti, dopo quello per domani potranno essere acquistati nei giorni di spettacolo a partire dalle ore 16 - propongono un cartellone di tre spettacoli: “I viaggi di Sindbad il marinaio“ della compagnia Fratelli di Taglia (12 novembre), “La Bella Addormentata?“ di Proscenio Teatro (26 novembre) e “Gli aiutanti di Babbo Natale“, un divertente spettacolo della compagnia Rosso Teatro in scena il 10 dicembre. Poi la rassegna Teatri d’Inverno – Sguardi sulla Drammaturgia Contemporanea. Il prezzo dei biglietti per gli spettacoli della Stagione varia dai 18 ai 28 euro (più 1 euro di prevendita) a seconda del settore scelto.

I biglietti per le Favole costano 5 euro, più prevendita, sia per gli adulti che per i bambini. Teatri d’Inverno: 10 euro (intero) e 5 euro per ragazzi under 29, ad eccezione di “Pojana e i suoi fratelli“ di Andrea Pennacchi: 20 euro (10 per under 29). Info: 054564330 e www.accademiaperduta.it