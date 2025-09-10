Prevenzione tumori testa-collo: visite gratuite

Nella stanza di un santo
CronacaPrevenzione tumori testa-collo: visite gratuite
10 set 2025
10 set 2025
Torna dal 15 al 20 settembre la campagna europea di sensibilizzazione

Dal 15 al 20 settembre torna la Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC). Anche l’Ausl della Romagna aderisce all’iniziativa, con giornate di visite gratuite (ad accesso su prenotazione) nelle Unità Operative di Otorinolaringoiatria degli ospedali di Ravenna e Cesena.

A Ravenna visite gratuite all’ospedale Santa Maria delle Croci (ambulatori ORL secondo piano, scala gialla) nelle giornate di martedì 16 e giovedì 18 settembre dalle ore 14.30 alle 17. Per prenotare occorre chiamare il numero 0544-285727 dalle ore 10 alle ore 12 da lunedì a venerdì oppure scrivere una mail a antonellamaria.scibetta@auslromagna.it. Le prenotazioni saranno possibili fino ad esaurimento dei posti disponibili.

A Cesena visite gratuite all’Ospedale Bufalini (ambulatorio 211, Scala A 2° piano) dalle ore 9 alle ore 13 di martedì 16 settembre. Per accedere occorre prenotarsi telefonando al numero 0547 394488 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16 e il sabato dalle ore 10 alle 12; oppure recandosi di persona allo Sportello CIP (Centro Interno di Prenotazione) dell’ospedale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18:30 e il sabato dalle ore 7 alle 12.

In Italia, nel 2022, sono stati stimati circa 9.750 nuovi casi di tumori cervico-cefalici, con una prevalenza maggiore negli uomini (7.050 casi) rispetto alle donne (2.700 casi) e rappresenta il settimo tumore più diffuso in Europa.

