Prevenzione tumori. Visite gratuite Torna la Make Sense Campaign per la prevenzione dei tumori testa-collo, promossa in Italia dall'AIOCC. Anche l'Ausl della Romagna aderisce con visite gratuite il 17 e 19 settembre a Ravenna. Il cancro testa-collo rappresenta il 3% dei tumori in Italia e il settimo in Europa.