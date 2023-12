Prevista la prima pietra d’inciampo

La deposizione della prima pietra di inciampo in memoria degli ebrei deportati durante il periodo nazista sarà un altro degli eventi attesi per il 2024. La decisione assunta – come spiega il sindaco – "molto prima rispetto ai fatti di politica internazionale che si sono evidenziati negli ultimi mesi", porterà alla sua collocazione in via Matteotti, dove un tempo si trovava il ghetto ebraico. La cerimonia sarà organizzata in concomitanza degli eventi definiti in occasione della prossima Giornata della Memoria. La pietra di inciampo sarà dedicata a Ida Caffaz, la prima dei 26 ebrei lughesi deportati e uccisi nei campi di concentramento, il cui nominativo, insieme a quello del fratello Cipriano, apre l’elenco scolpito su una delle lapidi collocate all’ingresso della Rocca Estense sul lato Sud. "Sarà un evento significativo soprattutto in relazione al momento che stiamo vivendo".

m.s.