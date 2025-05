Prevost, il nuovo pontefice: "L’incontro in Vaticano col futuro papa Leone XIV"

Robert Francis Prevost è il nuovo Papa: Leone XIV. Il primo saluto dal balcone di piazza San Pietro è stato seguito da milioni di persone in tutto il mondo. Il suo nome, di cui non si era parlato in questi giorni di attesa, è in realtà ben noto nel mondo ecclesiastico e l’arcivescovo di Ravenna Lorenzo Ghizzoni lo aveva incontrato nel corso della visita ’ad limina’, il 29 febbraio dell’anno scorso. "Lo conoscevo, come tutti coloro che hanno partecipato alla visita ad limina: lo avevamo incontrato in quanto prefetto del dicastero per i vescovi. Sono molto contento anche per le sue origini religiose agostiniane, poi è stato missionario per tanti anni in Perù, non lontano da dove la nostra diocesi ha la propria missione. Ha fatto una lunga esperienza missionaria, vivendo vicino ai poveri, sullo stile di Papa Francesco, ha insegnato in seminario: la sua è una personalità ricca e complessa. Negli ultimi anni tutti i vescovi sono stati nominati da lui e anche alcuni cardinali sono passati dal suo dicastero. Conosce le strutture della Santa Sede, gli Stati Uniti, l’America Latina: ha un’ottima preparazione per essere Papa".

Anche Giovanni Mosciatti, vescovo della diocesi di Imola (e di 9 comuni tra Bassa Romagna e Romagna Faentina), accoglie "con immensa e sincera gioia" la nomina del nuovo pontefice: "Un aspetto occorre sottolineare. Dopo sole quattro votazioni, 133 cardinali, mai così numerosi e provenienti da così tanti Paesi del mondo, a sottolineare l’universalità della Chiesa, sono riusciti a convergere sul nome del nuovo pontefice, guidati dallo Spirito Santo nella loro decisione. Accompagniamo ora il nostro Santo Padre Leone XIV nella preghiera, per il cruciale nuovo compito a cui è chiamato".

"È molto significativa – sottolinea Mario Toso, vescovo della diocesi di Faenza – la scelta del nome ’Leone XIV’, che richiama esplicitamente papa Leone XIII, il pontefice della Rerum novarum, che diede una svolta alla dottrina sociale della Chiesa. Con questo nome, il nuovo Papa sembra già indicare un pontificato attento alla giustizia sociale, alla dignità del lavoro e alla libertà della Chiesa. È un segno profetico per un tempo in cui si avverte l’urgenza di pace, giustizia e fraternità tra i popoli".

sa.ser