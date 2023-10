"Prezzi in crescita del 3% nel secondo trimestre"

Vista la congiuntura economica, il perdurante andamento dei tassi e la scarsa disponibilità di credito bancario i prezzi delle case non possono che scendere. Quindi che compra oggi compra al top dei prezzi. Per Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma che ha contribuito a redigere il panel sull’andamento del mercato immobiliare nelle località marine del Ravennate e del riminese, la contrazione delle compravendite immobiliari che nel secondo semestre del 2023 ha raggiunto il 16%, prima o poi avrà riflessi sui valori immobiliari.

I prezzi restano troppo elevati. A cosa è dovuto?

" Non può durare a lungo che le transazioni si contraggano e prezzi aumentino. Anzi, nel ravennate i prezzi sono in crescita del 3% nel secondo trimestre del 2023 a dimostrazione della incredibile vitalità del segmento delle seconde case che scontano ancora prezzi molto elevati. L’esuberanza che ancora scontano i mercati è figlia del boom di vendite realizzate tra 2021 e 2022 e i prezzi si stanno muovendo ancora verso l’alto per una sorta di ’effetto strascico’".

Cosa succederà nei prossimi mesi?

"Gli acquirenti compravano di tutto e i prezzi salivano e ancora oggi, non recependo bene il contesto, continuano, seppure più debolmente, a farlo, Ma io credo sia giusto prevedere che nei prossimi 12-24 mesi i prezzi caleranno e poi si stabilizzeranno di nuovo".

Conviene vendere allora…

"Sì. Di fatto è il momento più di vendere che di comprare, stante che i prezzi italiani sono un’anomalia consolidata ma che prima o poi verrà meno sulla scorta anche della contrazione del credito bancario, che è un fattore abilitante del mercato immobiliare, a seguito degli alti tassi di interesse".

Le locazioni aumenteranno? "Aumenterebbero se ci fossero immobili in locazione. Ma il segmento è in crisi per l’impatto degli affitti breve sul mercato ordinario di famiglie e studenti".

g.c.