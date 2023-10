Prezzo del pane fermo per 3 mesi. L’iniziativa di 94 forni ravennati

I fornai della provincia di Ravenna tendono la mano alle famiglie, bloccando il pezzo del pane per tre mesi. L’iniziativa porta la firma del sindacato panificatori artigiani-Confcommercio della provincia, aderente alla Federazione Italiana Panificatori, portando avanti così un’alternativa rispetto al “trimestre anti-inflazione” promosso dal governo. Infatti "i 94 panificatori della provincia di Ravenna- spiega Confcommercio - hanno ritenuto opportuno e necessario mettere in campo un’azione autonoma, a seguito dell’appello del governo, che si distingue nella sostanza a favore del consumatore-cliente". L’iniziativa consiste nel mettere a disposizione almeno due tipi di pane a prezzo bloccato fino al 31 dicembre. I panificatori possono poi aggiungere altre tipologie di pane e altri prodotti di propria produzione. La Federazione nazionale ha deciso di non aderire al Patto proposto dal Governo, "non perché non ne condivida le finalità, ma perché ritiene che la mancanza di chiarezza e di impegni precisi fin qui espressa dai firmatari possa tradursi esclusivamente in un’operazione di marketing a nostro danno", chiarisce Giancarlo Ceccolini, presidente del sindacato panificatori artigiani. Al tempo stesso, la Federazione condivide "le finalità della proposta del ministro Urso e ritiene doveroso mettere in campo un impegno chiaro, semplice e preciso, immediatamente comprensibile a tutti nelle sue modalità reali". L’idea prezzo bloccato, ci tiene a precisare il presidente, arriva in concomitanza del via libera all’aumento di 50 euro lordi mensili per i lavoratori del settore della panificazione. Un aumento "motivato dalla necessità di un adeguamento anche parziale – prosegue – per venire incontro ai lavoratori che, a causa del forte aumento dell’inflazione nell’ultimo anno, avevano visto fortemente ridotto il loro potere d’acquisto".