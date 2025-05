Pri, chiusa la campagna: "Sempre attenti a bisogni e sviluppo"

Si è chiusa la campagna elettorale del Partito Repubblicano a sostegno del candidato sindaco Alessandro Barattoni. La lista capitanata da Giannantonio Mingozzi si è ritrovata al Caffè Corte Cavour con il segretario nazionale Corrado de Rinaldis Saponaro e all’editorialista di Repubblica Stefano Folli. È intervenuto anche Barattoni. "Come segretario regionale – ha esordito Eugenio Fusignani – ho accompagnato ogni passo di questa campagna elettorale, condividendo impegno, entusiasmo e senso di responsabilità. Abbiamo portato avanti un percorso coerente, serio, radicato nei bisogni reali della comunità ravennate. Il Pri ha saputo distinguersi per sobrietà, contenuti e rispetto, in un contesto spesso dominato da propaganda e semplificazioni. Il rapporto con il Pd, fondato sul rispetto reciproco, si è rivelato solido, anche grazie alla lunga collaborazione leale col suo segretario provinciale Alessandro Barattoni, oggi candidato a sindaco".

Il segretario nazionale ha volto lo sguardo al lavoro fatto in questi anni dal Comune, "grazie anche al contributo del Pri". E ha aggiunto: "Il mandato che si chiude ha visto il Pri protagonista di un’azione politica orientata ai bisogni reali della cittadinanza, dal welfare allo sviluppo economico. La scelta di ospitare il rigassificatore fa onore a Ravenna e all’Edera che da sempre affronta con serietà le sfide legate all’energia. Questa infrastruttura crea economie di scala fondamentali e porterà nuove risorse grazie anche alla riduzione dell’Imu sulle piattaforme, che consentirà destinare fondi alle manutenzioni e ai servizi locali. Al candidato sindaco Barattoni, il Pri consegna un’eredità amministrativa solida, frutto di lavoro e visione, chiedendo che il rinnovamento si accompagni a una continuità di governo che fa bene alla coalizione e alla città". In chiusura, il capolista Giannantonio Mingozzi ha lanciato un appello per la partecipazione al voto, che "non è solo un diritto, ma un’opportunità per stimolare la crescita di Ravenna". "Ricordo – ha proseguito – che il voto all’Edera aiuta i Repubblicani nell’impegno per lo sviluppo del Porto e di nuovi posti di lavoro, in modo da garantire ai giovani e agli universitari un futuro concreto".