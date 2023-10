Pri, congresso regionale. Vince l’intesa Ravenna-Forlì

Si è tenuto ieri a Forlì il 27° congresso della Federazione regionale del Partito Repubblicano Italiano, a conclusione di una intensa settimana dell’Edera che ha visto la presentazione di ‘Fede e Avvenire’, un’opera poco conosciuta di Giuseppe Mazzini rieditata dall’editore Bonanno per iniziativa della Federazione Giovanile Repubblicana (mercoledì a Forlì e venerdì a Cesena), e la riunione del Consiglio nazionale convocato in Romagna in segno di solidarietà con le popolazioni alluvionate.

Il congresso si è concluso con la netta affermazione della linea condivisa dalla maggioranza di Ravenna, Forlì e Rimini e dalla minoranza di Cesena che ha ottenuto il 72% dei voti eleggendo 27 dei 37 membri della Direzione regionale: Eugenio Fusignani, Marcello Rivizzigno, Gian Antonio Mingozzi, Alberto Gamberini, Massimo Cimatti, Claudia Foschini, Antonio Foschini, Laura Agrioli, Laura Beltrami, Giordano Tabanelli, Giuseppe Triossi, Vincenzo Righini, Nives Raccagni, Giovanna Ingoli, Andrea Vasi, Paolo Bocchini, Mariaconcetta Schitinelli, Barbara Asioli, Benedetta Caselli, Mauro Casadei, Nicola Mazzotti, Aldo Sampaolo, Dino Fossacecchi, Riccardo Saporetti, Paolo Morelli e Claudio Suprani. Si tratta di una convergenza straordinaria poiché nelle rispettive amministrazioni comunali il Pri governa col centrosinistra a Ravenna e col centrodestra a Forlì. La prospettiva è una raggiove autonomia in vista deelle prossime scadenze elettorali.

Per la minoranza sono stati eletti Renato Lelli, Romano Fabbri, Paolo Ballestrazzi, Luisa Babini, Luca Ferrini, Giorgio Brunelli, Micaela Del Vecchio, Fabio Bocchini e Germano Gabanini.

Nei prossimi giorni la presidente del congresso Alessandra Ascari Raccagni convocherà la riunione della nuova direzione regionale del Pri per l’elezione di segretario, vice segretario e presidente: i candidati sono Eugenio Fusignani (Ravenna), Marcello Rivizzigno (Forlì) e Paolo Morelli (Cesena).