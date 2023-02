Pri e Cervia Domani: "Bisogna sviluppare il comparto delle saline"

Il Partito Repubblicano di Giancarlo Cappelli e la lista Civica Cervia Domani, spingono affinché si si sviluppi il comparto delle Saline di Cervia e il parco archeologico. Come spiega il segretario Cappelli "oggi uno dei principali obiettivi per la nostra città è quello di rendere più attrattivo il comparto della salina", e tra gli interventi segnala "la realizzazione del collegamento ciclabile tra Forlì e Cervia lungo la Provinciale 254". Oltre a questo viene citata "la realizzazione dello svincolo della Madonna del Pino in zona Termem propedeutica ad un nuovo collegamento con la via Cervese: a livello ambientalistico sarebbe ottimale per preservare il comparto delle saline e per il traffico verso le località di Milano Marittima, Savio e Castiglione". Interessante anche l’osservazione sulla necessità di "realizzare un intervento in tutti i canali delle saline per ottimizzare la funzionalità idraulica, partendo dal canale immissario di Milano Marittima: ciò porterebbe un beneficio anche al Porto Canale di Cervia che soffre di un cronico problema di insabbiamento".

Sulle ragioni che comporterebbero un beneficio per l’economia della città, aggiunge, " la pineta, il mare, la Salina e la campagna, costituiscono il patrimonio ambientale unico di Cervia che deve essere preservato e valorizzato, per la qualità della vita e per lo sviluppo del turismo che rappresenta la nostra economia principale. Le ricerche e gli scavi, all’interno del comparto delle Saline, hanno portato alla luce importanti ritrovamenti storici di Cervia vecchia, tali da poter ipotizzare in futuro la realizzazione di un Parco Archeologico: sarebbe senz’altro un progetto che completerebbe l’offerta turistica della nostra città, oltre a portare posti di lavoro".