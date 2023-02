"Pri, serve un rilancio politico e programmatico"

Come era stato annunciato i Repubblicani dell’Associazione L’Altra Repubblica e della minoranza del PRI di Ravenna hanno festeggiato la Repubblica Romana sabato 11 febbraio a Campiano unendo ai festeggiamenti per gli eventi del 1849 una riflessione sul ruolo attuale dei Repubblicani nella vita politica nazionale e sui temi programmatici sui quali si deve fondare una fase di rilancio della oggi insufficiente presenza pubblica del PRI. A questa riflessione, introdotta da Paolo Gambi, hanno dato il loro apporto gli amici Michele Poliini, segretario dell’Unione Romana del PRI, Pierre Zanin, coordinatore regionale del PRI del Veneto e Renato Lelli, segretario regionale del PRI. Si è deciso, in quella sede, di organizzare tre iniziative nazionali di approfondimento programmatico sui temi della Riforma Presidenzialista proposta dal Governo della destra, sui temi del Regionalismo e dell’autonomia differenziata ed, infine, sul tema delle disuguaglianze. L’intenzione dei partecipanti è quella di contribuire concretamente, e non a parole, a dotare il PRI di una propria rinnovata immagine programmatica, di cui vi è assoluto bisogno, aprendo una fase di confronto con la società civile e tutti i Repubblicani ovunque si trovino. Ciò anche in vista delle Elezioni Europee 2024, alle quali il PRI dovrà partecipare con il proprio simbolo sulla scheda elettorale.

