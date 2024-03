Prima domenica con ’Biblioclub’

A Russi arriva Biblioclub in via Godo Vecchia 10, con attività due domeniche al mese dalle 9 alle 12. Si parte domenica con colazione letteraria tra giornali e riviste in emeroteca a cura di Ortofrutta Pattuelli. Alle 9.30 in sala Suini ’Pillole di cucito’ dai 12 anni (prenotazioni 349 7350672), alle 10 in sala Bovini ’Metronomo – un monologo sul tempo’ a cura di Spazio A e a seguire un dibattito. Infine alle 10.30 due laboratori: dai 3 ai 6 anni in sala ragazzi ’Insieme con la musica’ e dai 5 agli 11 anni in sala adolescenti ’Nerd vs romance’.