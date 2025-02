Prima elementare a rischio. San Pancrazio raccoglie 600 firme. Ma i bambini iscritti sono solo 7

La comunità di San Pancrazio si mobilita in difesa della sua scuola primaria, motore essenziale per la vitalità di una frazione di poco più di 1.900 abitanti. In pochi giorni in più di 600 cittadini hanno sottoscritto una petizione con cui chiedono che si apra la prima classe, nonostante il numero esiguo di iscritti. Il timore è quello che la mancata attivazione della prima il prossimo settembre dia il là, fra qualche anno, alla chiusura della scuola. Un timore espresso nelle scorse settimane anche dalla sindaca Valentina Palli, consapevole di quanto sia facile perdere una classe con gli insegnanti assegnati, e quanto sia difficile poi riottenere i docenti per una nuova classe. "Il problema è la scarsa natalità nel 2019 registrata in tutto il nostro territorio – afferma Palli –. Quell’anno sono nati meno bambini e sapevamo da tempo che la prima del 2025 a San Pancrazio non sarebbe stata facile. Ma già subito dall’anno successivo, il 2020, il numero dei nati è cresciuto, rientrando nella media, e si è mantenuto. Pochi nati e alcuni bambini iscritti a Russi o Godo per esigenze familiari ci portano a soli 6/7 iscritti". Ma, continua Palli, "ancora con la vecchia giunta avevamo deliberato la volontà di mantenere aperte le scuole primarie di Godo e San Pancrazio. Per questo, pur sapendo che l’ultima parola spetta all’ufficio scolastico provinciale (il vecchio Provveditorato agli studi, ndr) facciamo tutto il possibile per aprire in settembre la nuova prima. Non vogliamo chiudere scuole, fra l’altro quella di San Pancrazio è molto bella, ha aule spaziose, mensa e una palestra a disposizione di poche classi, un grande giardino e un comodo parcheggio. A Russi gli spazi sono più ridotti".

I bambini iscritti alla prima elementare nell’anno scolastico 2025/2026 sono 61 a Russi, 19 a Godo e 7 a San Pancrazio. Nelle ultime settimane il confronto fra amministrazione comunale, preside e provveditore è stato serrato. Una soluzione è stata ipotizzata e sarà presentata venerdì sera ai genitori, al vaglio del provveditore agli studi. "Vorrei rassicurare sul fatto che il saltare una classe non compromette il futuro di una scuola – afferma decisa la dirigente scolastica, la preside Maria Cristina Tuffu –. Oltretutto nei prossimi anni i numeri a San Pancrazio ci sono. Comunque da tempo siamo impegnati nello studio di strategie che concilino le esigenze della scuola con le richieste delle famiglie e del territorio. La scuola di San Pancrazio ha begli spazi e una buona accessibilità, e l’associazione La Grama che gestisce il vicino museo della Civiltà contadina è pronta a collaborare con interessanti iniziative. Hanno letto una favola anche in occasione dell’open day".

Claudia Liverani