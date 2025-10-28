Prima il Rimini, poi ’Ascoli. Tour de force al ’Benelli’

Nemmeno il tempo di festeggiare l’impresa corsara contro la Pianese, che il Ravenna torna in campo. Infatti domani sera, alle 18.30, al Benelli, la truppa giallorossa ospita il Rimini, nel match valido per il secondo turno di Coppa Italia di serie C. Curiosamente si troveranno di fronte le due squadre che, nella scorsa stagione, hanno vinto la Coppa Italia di C e la Coppa Italia di D.

La prevendita (tribuna Corvetta 36 euro; tribuna laterale 26, parterre 18, curva Mero 10 euro i prezzi degli interi) è attiva presso i punti vendita fisici Vivaticket o direttamente online. Da rilevare che, a seguito di provvedimento della Prefettura, è fatto divieto a tutti i residenti nella provincia di Rimini di acquistare biglietti per la partita.

Il settore ospiti resterà pertanto chiuso, anche se in arrivo ci sono comunque le tradizionali ordinanze anti vetro, anti alcol e sulla viabilità (in particolare, quartiere Stadio ‘blindato’ dalle 16.30 alle 21.45). Cancelli e biglietterie apriranno alle 17.

Mister Marchionni proporrà con tutta probabilità un robusto turnover, anche perché, domenica, di nuovo al Benelli, alle 17.30, torna il campionato col big match contro l’Ascoli. Si tratta dello scontro diretto fra le inseguitrici della capolista Arezzo che, a propria volta, viaggia a +1 in classifica e che sabato ospiterà il Campobasso.

Stasera intanto, all’hotel Mattei, alla presenza dei dirigenti giallorossi Scocco, Baldassarre, Mandorlini e Di Gregorio, il Ravenna Fc ha organizzato un incontro con le squadre del territorio per presentare il progetto di collaborazione col settore giovanile giallorosso.