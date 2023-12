Prima la partitella in carcere. Poi tenta di evadere: assolto

Non era Stallone, non era Pelé e nemmeno Ardiles. Ma la scena ricorda, in tutt’altro contesto, la celebre partita di Fuga per la vittoria. Perché proprio approfittando di una partitella al campetto interno al carcere di Ravenna, aveva tentato di fuggire dopo avere scavalcato un cancello. Non c’erano i soldati tedeschi a controllarlo, ma le guardie penitenziarie di via Port’Aurea, che in prima battuta lo avevano perso di vista.

Eppure, per quella tentata evasione, che risale al novembre 2021, un 27enne marocchino, residente a Lugo, l’altro giorno è stato assolto: non per non aver commesso il fatto, ma perché, secondo il giudice onorario Tommaso Paone, "il fatto non costituisce reato". La Procura chiedeva una condanna a sei mesi, ma a prevalere è stata la linea della difesa – avvocato Massimo Martini – secondo cui, di fatto, l’imputato non aveva mai messo piede fuori dal carcere, né era stato sorpreso all’atto di scavalcarne il muro perimetrale: dopo quel cancello, infatti, si era imbattuto in un secondo check point, dove alle guardie presenti chiese di potere uscire per farsi ricoverare in ospedale. Una richiesta evidentemente destinata a non trovare accoglimento. Quel detenuto era affetto da disturbi cognitivi e soggetto a crisi psicotiche, dovute anche all’assunzione di stupefacenti. Arrestato il primo ottobre 2021 per furto aggravato, era evaso due volte dai domiciliari nel giro di due settimane e il 14 ottobre era finito in carcere, manifestando da subito insofferenza. La mattina della tentata evasione, il 2 novembre, pochi minuti prima si era procurato degli tagli alla gamba col dichiarato intento di farsi ricoverare in psichiatria. Verso le 9.30, approfittando dell’ora d’aria nel campetto interno in erba sintetica, aveva approfittato della partitella con gli altri detenuti per scavalcare il cancellone che delimita il campo. L’addetto alla vigilanza armata, dalla sua garitta, fu insospettito da alcuni rumori metallici, tornò indietro e si accorse che quel detenuto era sparito: "Pensavo si trovasse vicino alle porte da calcetto, fuori dalla mia visuale".

Raggiunto il secondo cancello, alla polizia penitenziaria chiese di potere essere portato in ospedale. Scattò la denuncia, a fronte di una evasione parziale. In seguito ricoverato a Villa Azzurra, a Riolo Terme, evase anche da lì, mentre a febbraio di quest’anno ha finito di scontare la pena. Nessuna fuga per la vittoria, nessun gol in rovesciata alla Pelé. Solo un maldestro tentativo dettato dall’assenza di lucidità.

Lorenzo Priviato