Prima Laurea Triennale in Società e Culture del Mediterraneo a Ravenna

Lunedì a palazzo Corradini in via Mariani a Ravenna, si terrà la cerimonia di proclamazione delle prime laureate in Società e culture del Mediterraneo, laurea triennale in Storia attiva nel campus di Ravenna dall’anno accademico 20202021. A salutare questo primo traguardo, accanto alla commissione presieduta dal presidente del Campus Unibo di Ravenna Mario Neve, e composta dai professori Sebastiana Nobili, Michele Marchi (coordinatore del corso di laurea) e Gabriele Montalbano, saranno il direttore del Dipartimento di Beni Culturali Luigi Canetti, la presidente di Fondazione Flaminia Mirella Falconi e l’assessore del Comune di Ravenna con delega all’Università Fabio Sbaraglia. Oltre a festeggiare le due studentesse, l’occasione sarà quella per fare il punto su tre anni di intenso lavoro e annunciare anche importanti novità che riguardano il futuro del corso.