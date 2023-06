Prima le parole, poi la musica di Don Antonio e il Trio Grande

Dalla collina al mare, nel segno della grande musica e della Romagna ferita. Oggi al bagno Peter Pa, in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, per la rassegna ’Peter Pan 3D’, arrivano Don Antonio e il Trio Grande con il progetto Crinale Lab. Don Antonio, ossia Antonio Gramentieri, è uno degli ospiti più assidui della rassegna, ma l’appuntamento di quest’anno ha motivi che vanno oltre la sua attività musicale e sarà dedicato al suo progetto Crinale Lab, nato negli ultimi di anni di isolamento. Gramentieri lo spiega così: "Ho sempre suonato musica cercando di reinventare, di re-immaginare il suono della mia terra. Da Sacri Cuori a Don Antonio il tema dell’identità e dell’appartenenza è centrale”. Una musica legatissima alla provincia ma di respiro internazionale, mai provinciale, come evidenziato dalla critica. Alle 18.30, aperitivo in spiaggia con Luigi Bertaccini, che alle 21.45 scambierà qualche parola con Don Antonio, prima del concerto con i Tio Grande. Ingresso libero, per la cena si consiglia la prenotazione.